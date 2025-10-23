HMGS/2 sonuçları son dakika açıklandı: ÖSYM HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025
HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, hâkimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkına sahip olacak. İşte, HMGS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı
2025 HMGS/2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hukukçuluk kariyerine adım atmak isteyen adaylar için yapılan HMGS/2 28 Eylül'de tamamlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında HMGS/2 sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?