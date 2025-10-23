HMGS/2 sonuçları son dakika açıklandı: ÖSYM HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025

HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, hâkimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkına sahip olacak. İşte, HMGS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

2025 HMGS/2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hukukçuluk kariyerine adım atmak isteyen adaylar için yapılan HMGS/2 28 Eylül'de tamamlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında HMGS/2 sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

HMGS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada " 28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

HMGS/2 SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

HMGS SINAVI NE İŞE YARAR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar bu sınava girebilir.

Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranır. Sınav, Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa ÖSYM tarafından yapılır.

