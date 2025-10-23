HMGS/2 sonuçları son dakika açıklandı: ÖSYM HMGS/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025

HMGS SINAVI NE İŞE YARAR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar bu sınava girebilir.



Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranır. Sınav, Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki defa ÖSYM tarafından yapılır.