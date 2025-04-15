HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı

ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması yapılıyor. Yılda iki defa düzenlenecek olan HMGS için başvurular 5-17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınava hukuk fakültesi mezunları ve yurt dışından denkliği bulunanlar girebiliyor. İşte, HMGS sınavına dair detaylar...