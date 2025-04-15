HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilk kez 2024 yılında uygulandı. Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başladı. Adayların hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için HMGS sınavına katılım sağlamaları gerekiyor. Peki, 2025 HMSG ne zaman?

HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı - 1

ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması yapılıyor. Yılda iki defa düzenlenecek olan HMGS için başvurular 5-17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınava hukuk fakültesi mezunları ve yurt dışından denkliği bulunanlar girebiliyor. İşte, HMGS sınavına dair detaylar...

EĞİTİM HABERLERİ

HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı - 2

HMGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı - 3

Sınavın uygulanacağı sınav merkezleri ve kodları:

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZ

HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı - 4

HMGS SINAV YERLERİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılacak adayların sınav yerleri, sınavın uygulanacağı hafta içindehttps://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER