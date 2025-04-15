HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri hangi tarihte belli olur? HMGS soru dağılımı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilk kez 2024 yılında uygulandı. Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başladı. Adayların hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için HMGS sınavına katılım sağlamaları gerekiyor. Peki, 2025 HMSG ne zaman?
ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması yapılıyor. Yılda iki defa düzenlenecek olan HMGS için başvurular 5-17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınava hukuk fakültesi mezunları ve yurt dışından denkliği bulunanlar girebiliyor. İşte, HMGS sınavına dair detaylar...