HMGS 2025 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama: HMGS soru dağılımı

HMGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.



Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavda soru dağılımı:

a) Anayasa Hukuku %5,

b) Anayasa Yargısı %2,50,

c) İdare Hukuku %5,

ç) İdari Yargılama Usulü %2,50,

d) Medeni Hukuk %12,50,

e) Borçlar Hukuku %10,

f) Ticaret Hukuku %10,

g) Hukuk Yargılama Usulü %10,

ğ) İcra ve İflas Hukuku %5,

h) Ceza Hukuku %7,50,

ı) Ceza Yargılama Usulü %5,

i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5,

j) Vergi Hukuku %2,50,

k) Vergi Usul Hukuku %2,50,

l) Avukatlık Hukuku %2,50,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,

n) Türk Hukuk Tarihi %2,50,

o) Milletlerarası Hukuk %2,50,

ö) Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,

p) Genel Kamu Hukuku %2,50