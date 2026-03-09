HMGS başvuru ekranı 2026: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları nasıl yapılır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuru ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik, hâkimlik ve savcılık mesleklerine başlamadan önce geçmek zorunda oldukları zorunlu bir yeterlilik sınavı olan HMGS'ye katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını bugün itibarıyla yapabilecek. Peki, 2026 HMGS/1 başvuruları nasıl yapılır?