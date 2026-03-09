HMGS başvuru ekranı 2026: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları nasıl yapılır?
09.03.2026 11:12
NTV - Haber Merkezi
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuru ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik, hâkimlik ve savcılık mesleklerine başlamadan önce geçmek zorunda oldukları zorunlu bir yeterlilik sınavı olan HMGS'ye katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını bugün itibarıyla yapabilecek. Peki, 2026 HMGS/1 başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2026 HMGS/1 başvuruları erişime açıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
2026 HMGS/1 SINAVI NE ZAMAN?
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
HMGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.