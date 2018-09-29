Hollanda'da öğrenciler üniversiteyi işgal etti
Anadolu Ajansı
Hollanda'da öğrenciler, çeşitlilik, çalışma şartları ve eğitim seviyesine fazla önem verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.
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1Başkent Amsterdam'da, bir grup öğrenci, hükümeti ve Amsterdam Üniversitesini (UVA) protesto amacıyla üniversiteye ait bir binayı işgal etti.
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2Eyleme katılan ve yürüyüş yapan öğrenciler, "Ulusal Eylem Haftası" dolayısıyla üniversitelerin bütçesinde yapılan kesintileri ve çalışma şartlarını protesto etti.
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3Üniversite önünde toplanan öğrenciler, binanın girişlerini kapatarak, "Eğitim için yürüyüş" ve "Bunu yapamazsınız" pankartları açarak, "Dayanışma zamanı" ve "Mücadele et, eğitim bir haktır" sloganları attı.
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4Öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın çabaları yetersiz kalınca, öğrencilerin direnmesine rağmen bina akşama doğru polis tarafından boşaltıldı.
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5Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu'nun (LSVb) çağrısıyla harekete geçen öğrenciler, pazartesi günü 6 farklı kentte bulunan 11 üniversitede, öğretim görevlilerinin de destek verdiği ulusal eylem başlatmıştı.
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