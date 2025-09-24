Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) bilgileri paylaşıldı: HMGS saat kaçta başlayacak/bitecek?

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;



Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,



Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,



Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,



Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,



Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,



