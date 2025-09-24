Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) bilgileri paylaşıldı: HMGS saat kaçta başlayacak/bitecek?
ÖSYM tarafından düzenlenecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için ayrıntılar belli oldu. Sınavın başlangıç ve bitiş saatleri de açıklandı; adaylar, sabah saatlerinde başlayacak olan sınavın belirlenen süre sonunda sona ereceğini bilerek hazırlıklarını yapacak.
Hukuk fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenen HMGS ( Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı) 2 sınavı, bu yıl 18 farklı ilde gerçekleştirilecek. Adayların katılım sağlayacağı sınav, test usulüyle yapılacak ve toplamda 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.