Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) süreleri: HMGS ve İYÖS sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Hukuk alanında eğitim görmüş adayların katıldığı HMGS ve İYÖS sınavları ÖSYM tarafından 28 Eylül günü gerçekleştirildi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) hukuk fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenirken, İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ise programlarında hukuk bilgisine de yer veren bölümlerde eğitim görmüş adaylar için uygulanıyor. Sınavlarda adaylara 155 dakika süre verildi. İşte, HMGS ve İYÖS sınav sonuç tarihi...
ÖSYM tarafından hukukçu adaylarına yönelik HMGS ve İYÖS uygulamaları yapılıyor. Sınavlar tek oturumda ve saat 10:15'te başladı. İki sınav da farklı kategorideki adaylar için gerçekleştiriliyor. Sınavlarda 100 soru yer alırken yapılan son açıklamalara göre adaylara 120 sorunun yöneltileceği bildirildi. Peki, HMGS ve İYÖS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?