Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) süreleri: HMGS ve İYÖS sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hukuk alanında eğitim görmüş adayların katıldığı HMGS ve İYÖS sınavları ÖSYM tarafından 28 Eylül günü gerçekleştirildi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) hukuk fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenirken, İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ise programlarında hukuk bilgisine de yer veren bölümlerde eğitim görmüş adaylar için uygulanıyor. Sınavlarda adaylara 155 dakika süre verildi. İşte, HMGS ve İYÖS sınav sonuç tarihi...

ÖSYM tarafından hukukçu adaylarına yönelik HMGS ve İYÖS uygulamaları yapılıyor. Sınavlar tek oturumda ve saat 10:15'te başladı. İki sınav da farklı kategorideki adaylar için gerçekleştiriliyor. Sınavlarda 100 soru yer alırken yapılan son açıklamalara göre adaylara 120 sorunun yöneltileceği bildirildi. Peki, HMGS ve İYÖS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

HMGS VE İYÖS SINAV SÜRELERİ

ÖSMY tarafıdan düzenlenen iki sınav da 28 Eylül pazar günü saat 10:15'te başladı, 155 dakika sürdü ve 12:50'de son buldu.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından verildi.

SINAVLARDA YANLIŞLAR DOĞRUYU ETKİLİYOR MU?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavlarında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

Sınavlardan yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

HMGS VE İYÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak amacıyla denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor.

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebileceklerdir. Lisans alan kodu sadece 3209 olan adayların İYÖS başvurusu sistem tarafından engellenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

HMGS ve İYÖS sınavlarının sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından 23 Ekim günü açıklanacak.

