Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Nisan'da düzenlenen sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya odaklandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimine göre ise HMGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 1

2025 HMGS sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen HMGS sınavına bu yıl 5 bin 912 aday başvuru yapmıştı. 27 Nisan'da düzenlenen sınava giren adaylar, HMGS sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 2

2025 HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) 27 Nisan'da yapıldı.

Yayımlanan sınav takvimine göre, HMGS sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 3

SINAVA 5 BİN 912 ADAY BAŞVURMUŞTU

Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 4

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarına 22 Mayıs'ta ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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