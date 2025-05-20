Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Nisan'da düzenlenen sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya odaklandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimine göre ise HMGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2025 HMGS sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen HMGS sınavına bu yıl 5 bin 912 aday başvuru yapmıştı. 27 Nisan'da düzenlenen sınava giren adaylar, HMGS sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?