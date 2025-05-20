Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 2025: HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

2025 HMGS sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen HMGS sınavına bu yıl 5 bin 912 aday başvuru yapmıştı. 27 Nisan'da düzenlenen sınava giren adaylar, HMGS sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden duyurulmasını bekliyor. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?