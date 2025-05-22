Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Nisan'da düzenlenen sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya odaklanmıştı. ÖSYM tarafından tarafından yapılan duyuru sonrasında HMGS sınav sonuçları sonuc.osym.com.tr adresinden görüntülenebilecek. Sınavda çıkan soru ve cevapları kontrol etmek isteyen adaylar için ise soru ve cevap anahtarı 10 gün süreyle erişime açıldı. İşte 2025 HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? - 1

2025-HMGS/1 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. HMGS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavda çıkan soru ve cevap anahtarı da erişime açıldı. İşte 2025 HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? - 2

ÖSYM DUYURDU

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? - 3

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

HMGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır? - 4

HMGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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