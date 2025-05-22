Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?

HMGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.



Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.



HMGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN