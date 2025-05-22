Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları sorgulama ekranı: 2025 ÖSYM HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Nisan'da düzenlenen sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya odaklanmıştı. ÖSYM tarafından tarafından yapılan duyuru sonrasında HMGS sınav sonuçları sonuc.osym.com.tr adresinden görüntülenebilecek. Sınavda çıkan soru ve cevapları kontrol etmek isteyen adaylar için ise soru ve cevap anahtarı 10 gün süreyle erişime açıldı. İşte 2025 HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2025-HMGS/1 sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. HMGS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavda çıkan soru ve cevap anahtarı da erişime açıldı. İşte 2025 HMGS sınav sonuçları sorgulama ekranı.