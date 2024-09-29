Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) soruları ve cevapları görüntüleme sayfası: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde, sınav merkezlerinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar şimdiden soru cevap duyurusunu bekliyor. Peki, HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS) başarılı olma şartı aranacak. Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek.