Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) soruları ve cevapları görüntüleme sayfası: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde, sınav merkezlerinde yapılacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar şimdiden soru cevap duyurusunu bekliyor. Peki, HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) soruları ve cevapları görüntüleme sayfası: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 1

Hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS) başarılı olma şartı aranacak. Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) soruları ve cevapları görüntüleme sayfası: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 2

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) soruları ve cevapları görüntüleme sayfası: HMGS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayımlanır? - 3

HMGS SINAV SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde tamamlanacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ÖSYM bünyesindeki sınavların soruları ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı. HMGS soruları ve cevaplarının bugün sınavdan hemen sonra paylaşılması bekleniyor.

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