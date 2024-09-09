İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim desteği duyurusu geldi. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için gerçekleştirilen "Sen Oku Diye" eğitim desteğine başvurular başladı. 100 bin öğrenciye 3 bin TL maddi katkı sunulacak desteğe başvurular bugün itibariyle başladı.