İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır?

İBB’nin İstanbullu çocukların eşitlenmesi için hayata geçirdiği "Sen Oku Diye" projesine başvurular başladı. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan destek ile 100 bin kişiye 3000 TL maddi katkı sağlanacak.

İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim desteği duyurusu geldi. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için gerçekleştirilen "Sen Oku Diye" eğitim desteğine başvurular başladı. 100 bin öğrenciye 3 bin TL maddi katkı sunulacak desteğe başvurular bugün itibariyle başladı.

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İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır? - 2

Desteği resmi sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Bu yıl da 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz.

Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanacağı 3 bin TL'lik eğitim desteğine İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır? - 3

"Sen Oku Diye" eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak. Öğrenci ve öğrenci yakınlarına maddi katkı sunmayı hedefleyen ‘Sen Oku Diye’ye başvuruları istanbulsenin.istanbul/ibb adresinden gerçekleştirilecek.

İstanbul’da ikamet etme şartının arandığı destekten faydalanmak için istenen ‘Başvuru Genel Koşulları’na https://senokudiye.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.

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