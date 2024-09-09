İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği: 3 bin eğitim desteği (Sen Oku Diye) başvurusu nasıl yapılır?
İBB’nin İstanbullu çocukların eşitlenmesi için hayata geçirdiği "Sen Oku Diye" projesine başvurular başladı. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin eğitimleri için sağlanan destek ile 100 bin kişiye 3000 TL maddi katkı sağlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim desteği duyurusu geldi. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak için şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrenciler için gerçekleştirilen "Sen Oku Diye" eğitim desteğine başvurular başladı. 100 bin öğrenciye 3 bin TL maddi katkı sunulacak desteğe başvurular bugün itibariyle başladı.