İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2. taksit burs ödemelerinin yapılacağı tarih, İstanbul üniversite eğitimi alan ve İBB bursundan faydalanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 15 bin liralık eğitim desteğinin 7500 TL'lik ilk ödemesini alan öğrenciler, gözlerini 2. taksit ödemlerine çevirdi. Peki, 2025 İBB 2. taksit burs ödemeleri ne zaman yatacak?
İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arayan binlerce üniversiteli, İBB'den gelecek burs SMS'ine odaklandı. Öğrencilere 2. taksit ödemeleri yatırılır yatırılmaz SMS olarak bilgilendirme yapılacak. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman?