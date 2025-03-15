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İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2. taksit burs ödemelerinin yapılacağı tarih, İstanbul üniversite eğitimi alan ve İBB bursundan faydalanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 15 bin liralık eğitim desteğinin 7500 TL'lik ilk ödemesini alan öğrenciler, gözlerini 2. taksit ödemlerine çevirdi. Peki, 2025 İBB 2. taksit burs ödemeleri ne zaman yatacak?

İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? Sorusuna yanıt arayan binlerce üniversiteli, İBB'den gelecek burs SMS'ine odaklandı. Öğrencilere 2. taksit ödemeleri yatırılır yatırılmaz SMS olarak bilgilendirme yapılacak. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

İBB 2. TAKSİT BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında  2 taksitle 15 bin TL ödeme yapılıyor.

Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.

2. taksit burs ödemelerinin mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor.

İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

İBB BURS ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

İBB eğitim desteği ödemeleri, öğrencilerin başvuru sürecinde verdikleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Burs ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, kullandıkları bankaların müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılığından burs ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

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