İBB 2. taksit bursu ödemeleri Mart 2025: İBB bursu 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak?

İBB 2. TAKSİT BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

100 bin yeni öğrenciye burs desteği sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 taksitle 15 bin TL ödeme yapılıyor.



Burs ödemelerinin ilk kısmı Ocak ayında tamamlandı.



2. taksit burs ödemelerinin mart ayı sonuna kadar öğrenci hesaplarına yatırılması bekleniyor.



İBB burs ödemeleri yapıldığında öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.