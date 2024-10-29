İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini duyurmuş, başvurular online olarak alınmıştı. İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi başvuru süreci ardından gündeme geldi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirmeler ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.