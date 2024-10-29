İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini duyurmuş, başvurular online olarak alınmıştı. İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi başvuru süreci ardından gündeme geldi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirmeler ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak

İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

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