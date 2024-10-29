İBB 2024 burs başvuru sonuç tarihi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alındı. Değerlendirmeler ardından şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.