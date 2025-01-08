İBB 2025 burs ödemesi ne zaman? İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi
2024-2025 eğitim dönemi İBB bursunun ödemesi için geri sayım devam ediyor. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemeyi ne zaman ve hangi tarihte alacaklarını öğrenmek istiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bursunun ilk ödenme tarihini paylaştı. İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak." dedi.