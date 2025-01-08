İBB 2025 burs ödemesi ne zaman? İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi

İBB BURSUNUN İLK TAKSİDİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.



İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.