İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarının ardından gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvurusu olumlu değerlendirilen üniversite öğrencileri, İBB burs imkanından faydalanabilecek. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sürecini geçtiğimiz haftalarda başlamıştı, üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamıştı.