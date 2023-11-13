İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçlarının ardından gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başvurusu olumlu değerlendirilen üniversite öğrencileri, İBB burs imkanından faydalanabilecek. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sürecini geçtiğimiz haftalarda başlamıştı, üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlamıştı.

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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

Burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz sene başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar aralık ayında duyurulmuştu. Bu yılda benzer şekilde İBB burs sonuçlarının aralık ayında paylaşılması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl burs verilecek öğrencilere ise 3’er parça şeklinde 2.500 TL yatırılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.

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