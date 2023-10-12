İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci devam ediyor. 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemleri alınacak İBB bursunun sonuçları için geri sayım başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum - 1

2023 İBB burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 6 bin TL burs yardımında bulunacak. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler, ardından ise sonuçlar hakkındaki araştırmalara başladı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. İşte, 2023 İBB burs başvurularında son durum...

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum - 2

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından burs başvuru süreci başladı.

Üniversite öğrencileri, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvurusunda bulunabilecek.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum - 3

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum - 4

İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.

Bu yıl ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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