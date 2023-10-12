İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İBB burs başvurularında son durum

2023 İBB burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 6 bin TL burs yardımında bulunacak. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler, ardından ise sonuçlar hakkındaki araştırmalara başladı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. İşte, 2023 İBB burs başvurularında son durum...