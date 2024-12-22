İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da üniversite okuyan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB burslarına başvuru da bulunan öğrenciler, 3 taksit halinde 5'er bin lira toplamda 15 bin lira burs yardımı alacak. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?