İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği)

2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?