İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, İstanbul'da üniversite okuyan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İBB burslarına başvuru da bulunan öğrenciler, 3 taksit halinde 5'er bin lira toplamda 15 bin lira burs yardımı alacak. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) - 1

2024 İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında açıklanan İBB burs sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği) - 3

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

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