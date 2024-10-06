İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum

İBB burs başvuru süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecini geride bırakan üniversite öğrenciler, İBB'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisi için 15 bin lira burs projesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi.

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 2

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 3

Başvuru işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencilerinin gündeminde sonuç tarihi var. Başvurular, "İstanbul Senin" uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirilecek.

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