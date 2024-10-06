İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum
İBB burs başvuru süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecini geride bırakan üniversite öğrenciler, İBB'den gelecek sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisi için 15 bin lira burs projesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi.