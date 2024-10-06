İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisi için 15 bin lira burs projesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi.