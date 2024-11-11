İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli Desteği başvuru sonuçlarında son durum
İBB’nin üniversiteli öğrencilere verdiği "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" başvurular alındı. Eğitim desteğinde, 100 bin öğrenciye 15 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Başvurular, 18 Ekim 2024 Cuma gününe kadar alındı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor. Bu kapsamda “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.