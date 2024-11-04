İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum

İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum İBB'ye burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum - 1

İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 100 bin öğrenciye sağlanan eğitim bursu "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları geride kaldı. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuruları 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum - 2

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum - 3

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum - 4

İBB BURSUNDA KİMLER FAYDALANABİLECEK?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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