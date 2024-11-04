İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum

İBB BURSUNDA KİMLER FAYDALANABİLECEK?

T.C. vatandaşı olmak,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,



Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,



Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.