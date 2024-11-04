İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum
İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Genç Üniversiteli eğitim desteği başvurularında son durum İBB'ye burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 100 bin öğrenciye sağlanan eğitim bursu "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvuruları geride kaldı. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuruları 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alındı.