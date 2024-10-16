İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum

İstanbul’da okuyan öğrencilere “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında öğrenim bursu için başvuru süreci devam ediyor. Burs başvurusunu tamamlayan adayların gündeminde sonuç takvimi var. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum - 1

İstanbul’da üniversite okuyan gençlerin kültürel ve sosyal olarak daha aktif olmaları ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için İBB Genç Üniversiteli bursu desteği bu sene de devam ediyor. İBB bursundan yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15.000 TL eğitim desteği sağlanacak. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum - 2

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik İBB bursu başvuruları 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul portalı üzerinden yapılacak.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum - 3

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Genç Üniversiteli Eğitim Bursu genel koşullarını sağlayan ve başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin edinmesi gereken İBB bursu başvuru evrakları:

Sabıka kaydı almadığına dair belge

Öğrenci belgesi

Transkript belgesi

Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Yurtta veya kirada kaldığına dair belge

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum - 4

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

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