İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurularında son durum

İstanbul’da üniversite okuyan gençlerin kültürel ve sosyal olarak daha aktif olmaları ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için İBB Genç Üniversiteli bursu desteği bu sene de devam ediyor. İBB bursundan yararlanmak isteyen ve şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15.000 TL eğitim desteği sağlanacak. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.