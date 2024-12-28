İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek ve burs ödeme takvimi de netlik kazanacak. İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 1

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik beklentiler hız kazandı.

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.  Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının ocak ayının ortalarına doğru belli olması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 3

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum - 4

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

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