İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek ve burs ödeme takvimi de netlik kazanacak. İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik beklentiler hız kazandı.