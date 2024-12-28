İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurularında son durum

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden alındı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle sonuçlara yönelik beklentiler hız kazandı.