KYK ( Kredi ve Yurtlar Kurumu) yükseköğretim burs başvuru sonuçları ardından gözler İBB tarafından verilecek olan bursların başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum ne?