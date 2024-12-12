İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan burs desteği için başvurular kasım ayında sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, İBB’nin online sistemi üzerinden duyurulacak. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?
KYK ( Kredi ve Yurtlar Kurumu) yükseköğretim burs başvuru sonuçları ardından gözler İBB tarafından verilecek olan bursların başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum ne?