İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sunulan burs desteği için başvurular kasım ayında sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, İBB’nin online sistemi üzerinden duyurulacak. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum - 1

KYK ( Kredi ve Yurtlar Kurumu) yükseköğretim burs başvuru sonuçları ardından gözler İBB tarafından verilecek olan bursların başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti.  Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum ne?

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum - 3

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.


İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuru sonuçlarında son durum - 4

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek.

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