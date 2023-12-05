İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu derledik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında alındı. Üç taksit halinde ödenecek burslardan ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri faydalanabilecek.