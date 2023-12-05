İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu derledik.

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında alındı. Üç taksit halinde ödenecek burslardan ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri faydalanabilecek.

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İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak - 3

BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

2023- 2024 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak - 4

İBB BURSU NE KADAR?

2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

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