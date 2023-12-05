İBB burs başvuru sonuçlarında son durum: İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin 3 Kasım’da sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.