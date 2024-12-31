İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama

İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL gelir imkanı sağlayacak.