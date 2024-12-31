İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İBB burs ödemelerinin gerçekleşeceği tarih belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL gelir imkanı sağlayacak.