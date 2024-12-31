İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular, geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İBB burs ödemelerinin gerçekleşeceği tarih belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama - 1

İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye burs vereceğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere başvuru değerlendirme sürecine göre verilecek olan İBB bursu, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL gelir imkanı sağlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama - 2

İLK TAKSİT TARİHİ BELLİ OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. İlk taksit açıklaması ardından gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi.

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama - 3

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı
Sonuç Sorgulama

İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İBB burs başvuru sonuç sorgulama - 4

2024-2025 İBB burs ücretleri bu yıl 15 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler 2 taksit halinde gerçekleştirilecek.

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