İBB burs başvuru süreci devam ediyor: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ödemelerinde takvim geçtiğimiz günlerde açıklandı. Burs başvuru süreci ekim ayında tamamlanacak, değerlendirmeler için süreç başlayacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Eylül'de başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak. Genç Üniversiteli Desteği olarak adlandırılan proje kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlara iki taksit halinde burs ödemesi yapılacak. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihi de bir kez daha gündeme geldi.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim desteğinde, sonuç tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllar incelendiğinde bazı ipuçları ortaya çıkıyor.


Geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuç listesi aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Benzer bir takvim izlendiği takdirde, bu yıl da öğrencilerin beklediği açıklamanın kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında ödenen miktar bu yıl artırıldı. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak verilen destek, 2025 yılında 20 bin TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler, başvurusu kabul edilen öğrencilere tek seferde yapılacak. Üniversite öğrencileri, destek miktarını kendi banka hesapları üzerinden alabilecek.

