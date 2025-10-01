İBB burs başvuru süreci devam ediyor: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ödemelerinde takvim geçtiğimiz günlerde açıklandı. Burs başvuru süreci ekim ayında tamamlanacak, değerlendirmeler için süreç başlayacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
23 Eylül'de başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak. Genç Üniversiteli Desteği olarak adlandırılan proje kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlara iki taksit halinde burs ödemesi yapılacak. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihi de bir kez daha gündeme geldi.