İBB burs başvuru süreci devam ediyor: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular devam ediyor. Başvuru sürecini geride bırakan öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. Burs başvuru değerlendirmelerinin tamamlanması ardından sonuç duyurusu paylaşılacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisi için 15 bin lira burs desteği sağlanacak. Destekden faydalanmak isteyen öğrenciler 18 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.