İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak?

Yurt başvuru sonuçları ardından İBB burs takvimi için araştırmalar sürüyor. İlk kez bir programa kayıt hakkı kazananlar ile ara sınıf öğrencileri, İBB burs başvurusunda bulunabilecek. Peki,İ BB başvurusu ne zaman başlayacak?, başvuru tarihleri belli oldu?

İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak? - 1

2024-2025 dönemi İBB burs başvurusu için geri sayım sürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde eğitim desteği başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri, İBB tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak? - 2

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024 - 2025 dönemi iBB burs başvurusunun da benzer çekilde eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.

İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak? - 3

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapılacak.

İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak? - 4

KİMLER İBB BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Başvuru Genel Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

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