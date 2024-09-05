İBB burs başvuru tarihleri merak konusu oldu: İBB başvurusu ne zaman başlayacak?
Yurt başvuru sonuçları ardından İBB burs takvimi için araştırmalar sürüyor. İlk kez bir programa kayıt hakkı kazananlar ile ara sınıf öğrencileri, İBB burs başvurusunda bulunabilecek. Peki,İ BB başvurusu ne zaman başlayacak?, başvuru tarihleri belli oldu?
2024-2025 dönemi İBB burs başvurusu için geri sayım sürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde eğitim desteği başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri, İBB tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.