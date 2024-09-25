İBB burs başvuruları başladı: İBB burs başvurusu nasıl yapılır? (Genç Üniversiteli burs desteği başvuru tarihleri)
İBB burs başvuruları başladı. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvuruları başladı. Duyuruyla birlikte İBB burs başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, İBB burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.