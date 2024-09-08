İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler İBB burs başvuru tarihlerinde
İBB yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler burs başvuru sürecine çevrildi. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren üniversite öğrencileri, burs desteğinden faydalanabilecek. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
İBB Genç Üniversiteli burs desteği, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce üniveriste öğrencisine veriliyor. Burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.