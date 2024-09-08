İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler İBB burs başvuru tarihlerinde

İBB yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler burs başvuru sürecine çevrildi. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren üniversite öğrencileri, burs desteğinden faydalanabilecek. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler İBB burs başvuru tarihlerinde - 1

İBB Genç Üniversiteli burs desteği, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce üniveriste öğrencisine veriliyor. Burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler İBB burs başvuru tarihlerinde - 2

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024 - 2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler İBB burs başvuru tarihlerinde - 3

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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