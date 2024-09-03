İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İBB burs başvurusunda son durum
İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu desteği başvuru süreci, yurt başvuru sonuçları ardından gündeme geldi. Burs başvuru süreci her yıl belirlenen tarihlerde online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu desteği her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruluyor. İBB bursu, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine üç taksit halinde ödeniyor.