İBB burs başvuruları başlıyor: Başvurular online alınacak

2025-2026 Yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulacak eğitim desteği başvuruları için tarih belli oldu. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yayımlanan duyuruyla burs başvuru başlangıcı hakkında bilgi verildi.

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yayımlanan duyuruda; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

ÖĞRENCiLERiN DiKKATiNE!

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." denildi.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleşecektir. Ayrıntılar burs başvurusu başladığında online olarak duyurulacaktır.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi*

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okumak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR VE YANITLARI

HATALI EVRAK DURUMU

Hatalı evrak yüklenmesi durumunda tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılarak tekrar belge yükleme/düzenleme imkanı verilecektir.

KAYIT DONDURAN ÖĞRENCİLER

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

