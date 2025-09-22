İBB burs başvuruları başlıyor: Başvurular online alınacak
2025-2026 Yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulacak eğitim desteği başvuruları için tarih belli oldu. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yayımlanan duyuruyla burs başvuru başlangıcı hakkında bilgi verildi.
https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yayımlanan duyuruda; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.