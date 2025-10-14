İBB burs başvuruları için son haftaya girildi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlatılan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" başvurular için verilen süre bir süre sonra dolacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı 20 bin TL tutarındaki "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvuru süreci tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında, 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” sağlanacak. Destek başvuruları 23 Eylül 2025 tarihinde başladı ve öğrenciler, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

