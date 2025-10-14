İBB burs başvuruları için son haftaya girildi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı 20 bin TL tutarındaki "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvuru süreci tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.