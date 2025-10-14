İBB burs başvuruları için son haftaya girildi: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlatılan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" başvurular için verilen süre bir süre sonra dolacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı 20 bin TL tutarındaki "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvuru süreci tamamlanmasına kısa bir süre kaldı.