İBB burs başvuruları için son tarih! İBB Genç Üniversiteli Desteği ne kadar, başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine destek ödemesi yapılıyor. Genç Üniversiteli Desteği olarak adlandırılan proje kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlara iki taksit halinde burs ödemesi yapılıyor. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. İşte, İBB burs başvuru tarihleri...
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başladı. Yeni eğitim yılında yükseköğretim programlarına yerleşen ya da halihazırda üniversite eğitimi alan öğrenciler için İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı. Öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 15 bin TL olan Genç Üniversiteli Desteği, bu sene 20 bin TL olarak yatacak. İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?