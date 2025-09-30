İBB burs başvuruları için son tarih! İBB Genç Üniversiteli Desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine destek ödemesi yapılıyor. Genç Üniversiteli Desteği olarak adlandırılan proje kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlara iki taksit halinde burs ödemesi yapılıyor. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınıyor. İşte, İBB burs başvuru tarihleri...

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başladı. Yeni eğitim yılında yükseköğretim programlarına yerleşen ya da halihazırda üniversite eğitimi alan öğrenciler için İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı. Öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 15 bin TL olan Genç Üniversiteli Desteği, bu sene 20 bin TL olarak yatacak. İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak. Öğrenciler başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabilir.

Genç Üniversiteli Desteği'ne; açık öğretimde ve yurt dışında okuyan, ücretli değişim programında bulunan, ön lisans ve lisans için 30 yaş üstü, yüksek lisans ve doktorada da 40 yaş üstü başvuruda bulunamıyor.

İBB BURSU İÇİN ŞARTLAR

· T.C. vatandaşı olmak,

· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

