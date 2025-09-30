İBB burs başvuruları için son tarih! İBB Genç Üniversiteli Desteği ne kadar, başvuru şartları neler?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı başladı. Yeni eğitim yılında yükseköğretim programlarına yerleşen ya da halihazırda üniversite eğitimi alan öğrenciler için İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı. Öğrencilerin, gelir durumu değerlendirilerek destek ödemesi yapılıyor. Geçen yıl 15 bin TL olan Genç Üniversiteli Desteği, bu sene 20 bin TL olarak yatacak. İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?