İBB burs başvurularında son durum: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Desteği başvuru süreci devam ediyor. 2025-2026 dönemi İBB burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı burs desteği bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için İBB burs başvuruları, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Henüz İBB tarafından 2025-2026 dönemi burs başvuru sonuçlarının kesin açıklanma tarihi duyurulmadı. Ancak kaynaklara göre, önceki yıllarda sonuçlar genellikle Aralık ayının ortalarına doğru açıklanmıştı.

Resmî sonuçlar açıklandığında “Genç Üniversiteli” burs sisteminin resmi sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak. Geçtiğimiz yıl 26 Eylül- 1 Kasım 2024 arasında alınan başvurular, 31 Aralık 2024 (bugün) itibarıyla sonuçlanmıştı.

