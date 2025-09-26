İBB burs başvurularında son durum: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı burs desteği bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.