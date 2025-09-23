İBB burs başvurusu bugün başlıyor (İBB "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuru ekranı)

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi*



Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okumak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4.00 üzerinden 2.00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak