İBB burs başvurusu bugün başlıyor (İBB "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuru ekranı)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025-2026 eğitim dönemi burs başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Öğrencilere yönelik burs desteği için başvurular, bu yıl da İstanbul Senin uygulaması üzerinden online olarak yapılacak. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?
İBB "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları için 23 Eylül 2025 tarihi işaret edilmişti. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yayımlanan duyuruda; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.