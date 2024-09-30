İBB burs başvurusu için son gün ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği verecek olan İBB, burs başvuru sürecini başlattı. 25 Ekim'de başlayan İBB burs başvuru süreci bir süre devam edecek. Peki, İBB burs başvurusu için son gün ne zaman? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuç tarihi burs başvurusunu geride bırakan adaylar tarafından merak ediliyor. Burs, her biri 5 bin TL olmak üzere üç taksit halinde yatacak. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi. 18 Ekim tarihinde tamamlanacak olan 2024-2025 eğitim yılı İBB burs başvuruları değerlendirdikten sonra online sistem üzerinden ilan edilecek.