İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi

İBB burs başvuruları devam ediyor. İBB'den yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denilmişti. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. İşte, İBB 2024-2025 burs başvuru takvimi...