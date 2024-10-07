İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi
2024-2025 eğitim yılının başlaması ile burs başvuruları gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri de üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrenci söz konusu burs başvurularının ne zaman sona ereceğini ve ardından sonuç tarihini merak ediyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman bitecek?
İBB burs başvuruları devam ediyor. İBB'den yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denilmişti. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. İşte, İBB 2024-2025 burs başvuru takvimi...