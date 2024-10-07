İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi

2024-2025 eğitim yılının başlaması ile burs başvuruları gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru tarihleri de üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrenci söz konusu burs başvurularının ne zaman sona ereceğini ve ardından sonuç tarihini merak ediyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman bitecek?

İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi - 1

İBB burs başvuruları devam ediyor. İBB'den yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denilmişti. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. İşte, İBB 2024-2025 burs başvuru takvimi...

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İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi - 2

Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi - 3

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? 2024-2025 burs başvuru takvimi - 4

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?


Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

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