İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?
İBB'nin ihtiyaç sahibi ailelere vereceğini duyurduğu eğitim desteği ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burslara çevrildi. İBB tarafından üniversite öğrencilerine, "Genç Üniversiteli" kampanyası adıyla burs verilecekPeki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?
İBB, eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. Online olarak gerçekleştirilen başvurular ardından değerlendirmeler tamamlanıyor, burs desteği alacak öğrenciler belirleniyor.