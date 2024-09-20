İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.



Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.