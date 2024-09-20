İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

İBB'nin ihtiyaç sahibi ailelere vereceğini duyurduğu eğitim desteği ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burslara çevrildi. İBB tarafından üniversite öğrencilerine, "Genç Üniversiteli" kampanyası adıyla burs verilecekPeki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu? - 1

İBB, eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. Online olarak gerçekleştirilen başvurular ardından değerlendirmeler tamamlanıyor, burs desteği alacak öğrenciler belirleniyor.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu? - 2

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024 - 2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.

İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu? - 3

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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