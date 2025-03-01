İBB burs ödemesi | İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak?

İBB 2024-2025 yılı burs ödemelerinin ilk taksidini öğrencilerin hesaplarına gerçekleştirmişti. Yıl içerisinde iki kez yapılan ödemeler Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin yanı sıra yüzde 100 burslu olarak özel üniversitede okuyanlar için de geçerli. Yükseköğretimde eğitim gören gençler, İBB bursu 2. taksit ödeme tarihlerini sorguluyor. İşte, İBB burs ödemesine dair detaylar...