İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yüzde yüz burslu okuyan ve İstanbul'da ikamet eden öğrencilere yapılacak olan burs destekleri için başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?