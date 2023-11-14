İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları, 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında yapılacak olan burs yardımları, geri ödemesiz olarak öğrencilere sağlanacak. Peki, 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yüzde yüz burslu okuyan ve İstanbul'da ikamet eden öğrencilere yapılacak olan burs destekleri için başvuru sonuçları bekleniyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama) - 2

GERİ ÖDEMESİZ VE FAİZSİZ BURS İMKANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihinde alındı.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama) - 3

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama) - 4

İBB BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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