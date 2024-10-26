İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu merak ediyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum - 1

İstanbul'da üniversite okuyan binlerce üniversiteli, 25 Eylül-18 Ekim tarihinde tamamlanan İBB burs başvuruları sonrasında, başvuruda sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum - 2

Şartları sağlayan 100 bin öğrenciye 15 bin TL eğitim desteği sağlayacak.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum - 3

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum - 4

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER