İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, 2024 İBB burs başvuru sonuçlarında son durumu merak ediyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da üniversite okuyan binlerce üniversiteli, 25 Eylül-18 Ekim tarihinde tamamlanan İBB burs başvuruları sonrasında, başvuruda sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı.