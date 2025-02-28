İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Ödemeler ise iki taksit halinde her yıl gerçekleşiyor. Öğrenciler ilk taksitlerini yılın başında aldı ve İBB 2. taksit burs ödemesini beklemeye koyuldu! İBB bursu 2. taksitleri yattı mı, nereye yatacak?
İBB 2024-2025 yılı burs ödemelerinin ilk taksidini öğrencilerin hesaplarına gerçekleştirmişti. Yıl içerisinde iki kez yapılan ödemeler Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin yanı sıra yüzde 100 burslu olarak özel üniversitede okuyanlar için de geçerli. Yükseköğretimde eğitim gören gençler, İBB bursu 2. taksit ödeme tarihlerini sorguluyor. İşte, İBB burs ödemesine dair detaylar...