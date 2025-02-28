İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Ödemeler ise iki taksit halinde her yıl gerçekleşiyor. Öğrenciler ilk taksitlerini yılın başında aldı ve İBB 2. taksit burs ödemesini beklemeye koyuldu! İBB bursu 2. taksitleri yattı mı, nereye yatacak?

İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? - 1

İBB 2024-2025 yılı burs ödemelerinin ilk taksidini öğrencilerin hesaplarına gerçekleştirmişti. Yıl içerisinde iki kez yapılan ödemeler Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin yanı sıra yüzde 100 burslu olarak özel üniversitede okuyanlar için de geçerli. Yükseköğretimde eğitim gören gençler, İBB bursu 2. taksit ödeme tarihlerini sorguluyor. İşte, İBB burs ödemesine dair detaylar...

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İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? - 2

2025 İBB BURSU NE KADAR?

Burs ödemeleri 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ve öğrencilerin banka hesaplarına yapılıyor.

İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? - 3

İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB burslarının ikinci taksidi için henüz tarih bilgisi yok ancak bursların mart ayında hesaplarda olması ön görülüyor.  Burs parası öğrencinin başvuru esnasında belirttiği hesaba yatırılıyor ve ödemelere dair öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor.

İBB bursu 2. taksit ödeme günü: İBB bursu ne kadar, ne zaman yatacak? - 4

İBB BURS KOŞULLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
  • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak,
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
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