İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" bursunun 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için toplam tutarı 15.000 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemelerinin ilk taksidi ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen Genç Üniversiteli bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İlk taksit ödemesi 7.500 TL olarak 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum - 2

İBB BURSLARI 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İkinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki yıllardaki ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, ikinci taksit ödemelerinin bahar döneminin başlangıcına denk gelen şubat veya mart aylarında yapılması bekleniyor. Ancak, kesin tarih İBB tarafından duyurulacak.

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum - 3

Ödeme tarihleri ve diğer güncel bilgiler için İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum - 4

Ayrıca, İBB burslarıyla ilgili duyurular, başvuru süreci ve ödeme takvimleri hakkında detaylı bilgiler için İBB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER