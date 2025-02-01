İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" bursunun 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için toplam tutarı 15.000 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemelerinin ilk taksidi ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen Genç Üniversiteli bursunu almaya hak kazanan öğrenciler 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İlk taksit ödemesi 7.500 TL olarak 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.