İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB burs ödemelerinde son durum

İBB BURSLARI 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İkinci taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki yıllardaki ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, ikinci taksit ödemelerinin bahar döneminin başlangıcına denk gelen şubat veya mart aylarında yapılması bekleniyor. Ancak, kesin tarih İBB tarafından duyurulacak.