İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

İBB BURSU İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB ilk taksit ödemesi 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İkinci taksit ödemesi için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.



Geçtiğimiz yıl, ikinci taksit ödemeleri şubat ayında yapılmıştı. Bu nedenle, bu yıl da ikinci taksit ödemelerinin şubat veya mart aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Kesin ödeme tarihi belirlendiğinde, İBB tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapılacak.