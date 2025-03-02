İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu yıl 100 bin öğrenciye burs ödemesi yapıyor. İBB bursunun 2. taksit ödemeleri için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde bursun ilk ödemesini alan öğrenciler, burslarının 2. taksiti için tarih araştırmalarına başladı. İBB'nin bu öğretim döneminde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere sağlayacağı burslar, 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödenecek. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim desteklerinin 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, kurum tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İBB tarafından bursların ilk taksit ödemeleri 100 bin öğrenciye yapılmıştı. Öğrencilerin gözü şimdi ise 2. taksit ödemlerinin yapılacağı tarihte. İşte, 2025 İBB burs ödemesi hakkında bilgiler...