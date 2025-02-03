İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İBB burs ödeme tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Genç Üniversiteli Desteği kapsamında öğrencilere 15 bin TL burs imkanı tanımıştı. Bu eğitim döneminde 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği alacak adaylar, ödeme tarihlerini merak ediyor.