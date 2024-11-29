İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için İBB'den yapılacak açıklama bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından İBB bursu başvuru sonuçları online sistem üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine verdiği burslarla eğitim desteği sağlıyor. 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik İBB bursu başvuruları 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler İBB burs başvuru sonuç sayfasına çevrildi.