İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için İBB'den yapılacak açıklama bekleniyor. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından İBB bursu başvuru sonuçları online sistem üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de - 1

İBB, her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine verdiği burslarla eğitim desteği sağlıyor. 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik İBB bursu başvuruları 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler İBB burs başvuru sonuç sayfasına çevrildi.

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İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de - 2

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024-2025 dönemi burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor.

İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de - 3

Adaylar, sonuçlarını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresinden sorgulayabilecek ve ayrıca SMS ile bilgilendirme alacaklar. Bu sistem sayesinde öğrenciler, başvuru sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilecekler.

İBB bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları için gözler İBB'de - 4

GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için sağlanması gereken İBB bursu şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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