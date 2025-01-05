İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15 bin TL olmak üzere burs imkanı sağlıyor. Burs başvuru değerlendirme süreci ardından gözler burs ödeme tarihlerine çevrildi. 2025 Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihi duyuruldu. Peki, iBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini duyurmuştu, başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. İBB bursundan faydalanma hakkı kazanan üniversite öğrencileri, ilk taksit ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, iBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

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İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama - 2

İMAMOĞLU DUYURDU

ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak." dedi.

İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama - 3

BURS ÖDEMELERİ 2 TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

15 bin TL olarak belirleen burs ödemeleri, 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde yapılacak.

İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama - 4

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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