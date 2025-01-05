İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini duyurmuştu, başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. İBB bursundan faydalanma hakkı kazanan üniversite öğrencileri, ilk taksit ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, iBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak?