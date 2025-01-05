İBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödemeleriyle ilgili açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15 bin TL olmak üzere burs imkanı sağlıyor. Burs başvuru değerlendirme süreci ardından gözler burs ödeme tarihlerine çevrildi. 2025 Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihi duyuruldu. Peki, iBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL eğitim desteği (burs) vereceğini duyurmuştu, başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. İBB bursundan faydalanma hakkı kazanan üniversite öğrencileri, ilk taksit ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, iBB bursu yattı mı, ne zaman yatacak?