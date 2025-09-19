İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları için tarih verdi: 2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi



Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.