İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları için tarih verdi: 2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. İBB’nin resmi açıklamasında, başvuruların yalnızca belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacağı hatırlatılarak öğrencilerin resmi site üzerinden işlem yapmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı İBB Burs için başvuru tarihi duyuruldu. 2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları eylül ayı itibariyle başlayacak. Öğrenciler başvuru işlemlerini yalnızca İBB’nin resmi adresi olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.

İBB BURS BAŞVURU DUYURUSU

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılan açıklamada;

"Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır.
Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır.
Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

ÖĞRENCiLERiN DiKKATiNE!

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." denildi.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

