İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları için tarih verdi: 2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. İBB’nin resmi açıklamasında, başvuruların yalnızca belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacağı hatırlatılarak öğrencilerin resmi site üzerinden işlem yapmaları gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı İBB Burs için başvuru tarihi duyuruldu. 2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları eylül ayı itibariyle başlayacak. Öğrenciler başvuru işlemlerini yalnızca İBB’nin resmi adresi olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.