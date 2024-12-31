İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak?

İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.