İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak?

İBB burs ödemelerine ilişkin açklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Üniversiteli Desteği'nde ilk taksitin yatırılacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemeleri ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Peki, İBB bursları ne zaman yatacak?

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak? - 1

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İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak? - 2

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 7 OCAK 2025'TE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak? - 3

İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Genç Üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksit ödemelerine yönelik açıklama geldi: İBB bursları ne zaman yatacak? - 4

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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